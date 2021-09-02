Samandağ Sahiline petrol sızıntısı vurdu - Son Dakika

Samandağ Sahiline petrol sızıntısı vurdu

Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken Hatay'da Samandağ sahiline vuran petrol olduğu tahmin edilen atığın nereden geldiği araştırılıyor.

Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit ederken Hatay'da Samandağ sahiline vuran petrol olduğu tahmin edilen atığın nereden geldiği araştırılıyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol olduğu tahmin edilen kirlilik tespit edildi. Sahile vuran petrol sızıntısının nereden geldiğine yönelik Samandağ Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı. Öte yandan, Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden 15 bin tonluk petrolün denize karışmasıyla Akdeniz'in batı kısmında ciddi bir deniz kirliliği meydana gelmişti. (Alican Gümüş/İHA)

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