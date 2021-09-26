Samandağ sahilinin 12 kilometresi petrol atıklarından temizlendi - Son Dakika

- Samandağ sahilinin 12 kilometresi petrol atıklarından temizlendi

HATAY - Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 20 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.

Su sümbüllerinin de istila ettiği sahilde ekipler 14 kilometrelik kumsalın 12 kilometrelik kumsalı temizledi. Temizlik ekipleri günde 1 ton petrol atığı topluyor.