Samandağ şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Samandağ şehitler için yürüdü

6 saat önce

İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen Ali Emre Fırıncıoğulları için Samandağ tek yürek oldu.

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İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen Ali Emre Fırıncıoğulları için Samandağ tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanında şehitler için yürüyenler olduğu gibi Samandağ'da toplananlar İdlib şehidinin evine yürüdü.


Bir araya gelen grup, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Yürüyüşün yanı sıra araçlarda konvoylar eşliğinde yollara dökülerek destek verdi. Şehidin annesi Müntaha Fırıncıoğulları gelenleri asker selamıyla karşıladı. Grup, daha sonra şehitler için dua ederek ve İstiklal Marşı okuyarak yürüyüşü sonlandırdı. - HATAY

Samandağ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:25 Kaynak: İHA
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