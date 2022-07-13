Hatay'da deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakıyor - Son Dakika
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Hatay'da deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakıyor

13.07.2022 11:14

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahili, yeşil deniz kaplumbağaları ve Caretta Carettaları ağırlamaya başladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahili, yeşil deniz kaplumbağaları ve Caretta Carettaları ağırlamaya başladı.

14 kilometrelik sahile çıkan anaç kaplumbağalar, kazdıkları kumsala yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönüyor. Kaplumbağaların gece başlayıp, gün aydınlanıncaya kadar süren yumurtlamaları, çeşitli üniversitelerden gönüllü öğrenciler tarafından da izleniyor. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik ise, " Türkiye'nin en uzun sahilleri arasında yer alan Samandağ sahilleri nesli tükenme tehdidi altındaki Caretta Caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Derneğimiz yaklaşık 10 yıldır Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile deniz kaplumbağalarını izleme ve alan koruma çalışması yürüttüğünü anlatan Atik, her yıl olduğu gibi bu sene de deniz kaplumbağalarının yumurtlamak için Hatay sahillerine geliyor" dedi.

Atik, bu yıl şu ana kadar kaplumbağa yuvaları bini aşmış durumda yavruların kısa süre sonra yuvadan çıkmaya başlayacağını söyleyerek, "Şimdi yuva sayımız bine ulaşmış durumda, diğer sezonlarla kıyaslandığında bu hatırı sayılı bir sayı. Umarım yuva sayısında bir rekor kırarız diye düşünüyorum. Geçen yıl bin 500 civarında yuvamız vardı. Bu sezon umarım daha fazla olur" diye konuştu.

Gönüllü çalışmalara katılan Emre Sandık, "Sahilimiz ortalama 14 kilometre uzunluğunda bizler sabahtan başlayarak geceleyin yumurtlayan kaplumbağalarının yuvalarını tespit edip koruma altına alıyoruz. Bölge halkını da bilinçlendirmek adına çalışmalarda yapıyoruz" dedi.

(Alican Gümüş - İHA)

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Kaynak: İHA

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