Samandağlı Esnaftan Örnek Davranış
1 saat önce
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen "Sıfır Atık Projesi" Samandağlı vatandaşlar tarafından ilgi gördü.
Atatürk Mahallesi'nde hizmet veren Işıl Züccaciye işletmecisi Tevfik Fatmaoğulları ile üniversite öğrencisi olan oğlu Yunus Emre Fatmaoğulları, geri dönüşüme katkı sağlamak ve çevre korumada farkındalık yaratmak amacıyla işyeri ve çevresinde biriktirmiş oldukları ambalaj atıklarını Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.
Yunus Emre Fatmaoğulları yaptığı açıklamada;"Çevre koruma ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla işyerimiz Işıl Züccaciye ve çevremizdeki ambalaj atıklarını Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı çalışanlara teslim ettik. Bu farkındalığın bütün ilçemiz sakinlerinde oluşmasını temenni ediyorum. Bu konuda çalışma yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum."ifadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:21 Kaynak: Bültenler
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