Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı yönetim planı hazırlanıyor - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı Yönetim Planı hazırlama çalışları başlatıldı. Tabiat Anıtı'nın yöre insanının ekonomisine katkı sağlanması ve alana gelen ziyaretçilerin rekreasyonel beklentilerinin karşılanması hedefleniyor



Düzce ilinin merkez ilçesine bağlı Samandere köyünde bulunan Samandere Şelalesi, sahip olduğu güzellikleri, tabii kaynakları, kültürel değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak maksadıyla tabiat anıtı olarak ilan edilmişti. Samandere Şelaleleri Tabiat Anıtı Yönetim Planı' hazırlık süreciyse Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce başlatıldı. Yönetim planının ilk arazi çalışmaları Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek teknik personelleri ve yüklenici firma tarafından alanda arazi çalışması yapıldı. Yönetim planı ile alanın tabii kaynaklarının, kültürel değerlerinin koruma ve kullanma dengesinin gözetilmesi, Tabiat Anıtı'nın sahip olduğu kaynak değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması, yöre insanının ekonomisine katkı sağlanması ve alana gelen ziyaretçilerin rekreasyonel beklentilerinin karşılanması hedefleniyor. 2021 Haziran ayında tamamlanması hedeflenen Samandere Şelaleleri Tabiat Anıtı Yönetim Planı'na alanın analiz verilerini sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen arazi çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE