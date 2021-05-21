Samandere Şelalesinin işletmesi Düzce Belediyesi'nde - Son Dakika

Samandere Şelalesinin işletmesi Düzce Belediyesi'nde

21.05.2021 14:59
Samandere Şelalesinin işletmesi Düzce Belediyesi'nde, System.String[]

Türkiye'nin ilk tescilli şelalesi olan Samandere Şelalesi'nin işletilmesi, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme ile Düzce Belediyesi'ne devredildi.

Türkiye'nin ilk tescilli şelalesi olan Samandere Şelalesi'nin işletilmesi, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme ile Düzce Belediyesi'ne devredildi.

Düzce Belediyesi'nin kentin turizmini canlandırmak için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Konuralp tarihi kalıntılarında kazı çalışmalarını devam ettiren Belediye Başkanı Dr. Faruk özlü bir taraftan da kentin önemli turizm destinasyon alanlarını belediyenin turizm şirketi olan BELTUR bünyesine katıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk tescilli şelalesi olan Samandere Şelalesi'ni Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile protokol yaparak Düzce Belediyesi'ne kazandırdı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milli Parklar IX. Bölge Müdürü Musa Kaya ve Düzce Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek'i ağırladı. Ziyarette, yapılan ihale ile 5+5 yıl daha Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan 'Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı' işletmeciliğine yönelik sözleşme imzalanmasının yanı sıra Efteni Gölü ve Kurugöl'e yönelik yatırım ve projeler konuşuldu. Düzce ve bölgenin en önemli turizm alanlarının başında gelen Samandere Şelalesi Tabiat Anıtının işletme hakkını ihale ile 5+5 yıllığına alan Düzce Belediyesi, dün atılan imzaların ardından resmen işletme hakkını almış oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milli Parklar IX. Bölge Müdürü Musa Kaya ve Düzce Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek'i makamında ağırlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, turizm alanında yaptıkları hamlelerin meyvelerini kısa süre içerisinde alacaklarını ve yeni atılımlar yaparak Düzce'nin birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti.

Kaya ve Şimşek'in ziyaretlerin ötürü memnuniyetini dile getiren Başkan Özlü, ikiliyle Düzce'nin turizm değerleri üzerine de görüş alışverişinde bulunmasının yanı sıra doğru ve sağlıklı şekilde değerlendirilmeleri adına yapılabilecekler, Efteni gölünün Uluslararası Ramsar Sulak Alanı için teklif edilmesi ve Kurugöl Tabiat Anıtı için planlanan yatırımlar ve proje çalışmaları ile ilgili de görüşme gerçekleştirildi.

100 dönümlük alan üzerinde bulunan ve Belediye tarafından Samandere Şelalesi Kapı Girişi, Kır Lokantası ile Büfe'nin işletmesinin yapılacağı bölge, Düzce Belediyesi iştiraklerinden BELTUR tarafından işletilecek. - DÜZCE

Samandere Şelalesinin işletmesi Düzce Belediyesi'nde
Samandere Şelalesinin işletmesi Düzce Belediyesi'nde
Samandere Şelalesinin işletmesi Düzce Belediyesi'nde
Samandere Şelalesinin işletmesi Düzce Belediyesi'nde

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Türkiye, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samandere Şelalesinin işletmesi Düzce Belediyesi'nde - Son Dakika Ekonomi


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