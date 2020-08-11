Samandıra'da Erol Bulut kanunları

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut yeni sezon öncesi uyguladığı antrenman metotları ile sarı lacivertli takımın fizik gücünü en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyor.

Erol Bulut ilk olarak oyuncularına antrenmanlarda en az 4 km koşma şartı koydu. Her çalışmada verileri ölçülen oyuncuların 4 km'den az koşmamaları gerektiğini söyleyen Bulut, artan temponun sezon içerisinde meyvelerini toplayacaklarını belirtti.