Samandıra'da Erol Bulut kanunları - Son Dakika

Samandıra'da Erol Bulut kanunları

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, uyguladığı kurallar ve antrenman metodları ile Samandıra'da ön plana çıkıyor.

Samandıra'da Erol Bulut kanunları, System.String[]

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, uyguladığı kurallar ve antrenman metodları ile Samandıra'da ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, yeni sezon öncesi uyguladığı antrenman metodları ile sarı-lacivertli takımın fizik gücünü en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyor. Erol Bulut ilk olarak oyuncularına antrenmanlarda en az 4 kilometre koşma şartı koydu. Her çalışmada verileri ölçülen oyuncuların 4 kilometreden az koşmamaları gerektiğini söyleyen Bulut, artan temponun sezon içerisinde meyvelerini toplayacaklarını söyledi. Genç teknik adam, ayrıca Samandıra'da koyduğu kurallar ile de takım disiplinine verdiği önem gözler önüne seriliyor. Toplanma saatlerine dikkat eden, iki antrenman arası oyuncularının tesiste dinlenmesini isteyen Bulut, yemeklerde de herkesin bir arada olması kuralını koydu. Günü Laktak testi ile geçiren sarı-lacivertliler oyuncuların ayrıca yağ ölçümleri ve 3 boyutlu vücut analizleri yapıldı. Fenerbahçeli futbolcular yarından itibaren günlük antrenman sayısını da ikiye çıkaracak.

Topuk Yaylası kampı öncesi bir de hazırlık maçı oynayacak olan Fenerbahçeli futbolcular, kampta ise arttırılmış taktiksel çalışmalara başlayacaklar.

(İHA)

Erol Bulut, Fenerbahçe, Samandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:07

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samandıra'da Erol Bulut kanunları - Son Dakika
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