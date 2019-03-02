Son Dakika Haberleri: Samandıra Gişelerde Kaza

Samandıra Gişelerde Kaza

49 dakika önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHATEM Otoyolu Samandıra Gişeleri'nde TIR'ın dorsesinde bulunan kilolarca ağırlıktaki demir parça nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

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Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Samandıra Gişeleri'nde TIR'ın dorsesinde bulunan kilolarca ağırlıktaki demir parça nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

TEM Otoyolu Samandıra Gişeleri'ndeki kaza saat 19.15 sıralarında meydana geldi. Kartal'dan Edirne İstikametine ilerleyen TIR'ın dorsesinde bulunan ve trafoya ait olduğu belirtilen demir parça henüz bilinmeyen bir nedenle gişeye devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yaşanan gişeyi trafiğe kapatılırken demir malzemelerin kaldırılması için belediye ekiplerine haber verdi. Karayolları çalışanları  ve  İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir vinç kaza yerine gelerek gişeye düşenleri kaldırırken gişe  yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Gişeye düşen demir parçaları

-TIR ve dorsesinden detaylar

-Gişe makineleri zarar vermesi

-Karayolları ve İBB ekiplerin çalışması

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Polis ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:25 Kaynak: DHA

Samandıra gişeleri, Güncel
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