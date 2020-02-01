SAMANDIRA GİŞELERDE ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAMANDIRA GİŞELERDE ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ - Son Dakika

SAMANDIRA GİŞELERDE ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

6 saat önce

Samandıra Gişelerde Şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi yapıldı.

SAMANDIRA GİŞELERDE ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ, System.String[]

Samandıra Gişelerde Şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüslere 'kış lastiği' denetimi gerçekleştirdi. Samandıra Gişelerdeki denetimde tek tek durdurulan otobüslerin lastikleri, polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan denetimlerde, lastik derinliği 4 milimetrenin altında kalan otobüs olmadığı için ceza kesilmedi. Otobüsleri durduran ekipler, önce ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı, ardından otobüslerin lastiklerini kontrol etti. Ekipler, kış lastiği denetiminin yanı sıra, emniyet kemerlerini takmaları konusunda yolcuları uyardı. Denetlemeler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Durdurulan otobüslerden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinin lastikleri ölçmeleri

-Polisin yolcuları emniyet kemeri konusunda uyarması

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Samandıra, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuvalet ihtiyacı için araçtan inen genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı Fizikçiler İstanbul Üniversitesi'nde buluşuyor!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 00:31:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SAMANDIRA GİŞELERDE ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]