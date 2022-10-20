ANTALYA-ŞAMANDIRA HALATINA TAKILAN CARETTA CARETTA, DALGIÇLAR TARAFINDAN KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

ANTALYA-ŞAMANDIRA HALATINA TAKILAN CARETTA CARETTA, DALGIÇLAR TARAFINDAN KURTARILDI

20.10.2022 09:03

? Antalya'nın Kaş ilçesinde bir Caretta caretta'nın boynuna ve ön uzuvlarına şamandıra halatı dolandığı görüldü.

? Antalya'nın Kaş ilçesinde bir Caretta caretta'nın boynuna ve ön uzuvlarına şamandıra halatı dolandığı görüldü. İstanbul Akvaryum Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan ihbar sonucunda merkez dalgıçları bölgeye intikal etti. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde 2 gün süren dalışlar sonucunda Caretta caretta kurtarıldı.

Kondisyonunun oldukça zayıfladığı görülen Caretta caretta'nın, halattan kurtarılmadığı takdirde kısa bir zaman içinde hayatını kaybedeceği uzman kadro tarafından tespit edildi ve gerekli müdahale yapıldı. Veteriner hekimin kontrolleri sonrasında Caretta caretta denize geri salındı.

TEDAVİ SONRASI DENİZE GERİ SALINDI

Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde boynuna ve ön kollarına şamandıra halatı dolanmış bir Caretta caretta türü deniz kaplumbağası bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Konuyla ilgili İstanbul Akvaryum Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ihbar yapıldı. İhbar sonrasında İstanbul'dan yola çıkan akvaryum dalış ekibi hemen bölgeye intikal etti. 2 gün süren dalışlar sonucunda Life Aquatic Serbest Dalış Okulu iş birliği ile Caretta caretta'nın yeri tespit edildi ve karaya çıkarılan Caretta caretta boynuna ve ön uzuvlarına dolanan halattan kurtarıldı. Veteriner ekibin gerekli kontrolleri sonrasında Caretta caretta denize geri salındı.

HAYATINI KAYBETME RİSKİ YÜKSEKTİ

Kurtarılan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ile ilgili açıklamada bulunan İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, 'Caretta caretta'yla ilgili ihbarı alır almaz dalış ekibimizi İstanbul'dan Kaş'a gönderdik. Ekibimiz uzun süren dalışlar sonucunda boynuna ve ön uzuvlarına halat dolanan canlıyı bulup kurtardılar ve gerekli kontrollerini yapıp denize geri saldılar. Ekibimden aldığım teknik bilgiye göre müdahale edilmediği takdirde özellikle boyun kısmına dolanan halatın oldukça sıkı olduğunu, kısa bir zaman sonra Caretta caretta'nın hayatını kaybetme riskinin oldukça yüksek olduğuna hasıl oldum' dedi.

PLASTİK ATIKLAR DENİZ CANLILARI İÇİN CİDDİ TEHLİKE YARATIYOR

Denizlere atılan poşetler, maskeler, sigara paketleri, izmaritleri, bütün bu plastik ve halat gibi materyallerin hepsinin deniz canlılarını çok olumsuz etkilediğini belirten Çapanoğlu, 'Denizlerimize ve barındırdıkları ekosistemlere olan ilgimizin yeterli derecede gelişmesi, çevre ve türlerin korunması adına oldukça önemli. Özellikle plastik atıkların denizde yaşayan canlılar için yarattığı tehlikenin farkında olmalı ve bu konuda bilinçli davranmak zorundayız' şeklinde konuştu.

İstanbul Akvaryum küratörü Dr. Uğur Çağlar ise 'İlk gün bölgede su altında 4 saat süren bir dalış gerçekleştirdik ancak Caretta caretta'yı bulamadık. Sonraki gün yaklaşık 5 metreye yapılan dalış sonucunda canlıyı tespit ederek kıyıya çıkarttık. Caretta caretta'nın boynuna ve ön uzuvlarına dolanan halatlardan kurtararak, gerekli kontrollerimizi yaptıktan sonra denize geri saldık' dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Antalya haberi... Antalya'da çöp evden iki kamyon atık çıktı Antalya haberi... Antalya'da çöp evden iki kamyon atık çıktı Pilotla yolcu arasındaki tartışma seferde 3,5 saatlik gecikmeye neden oldu Pilotla yolcu arasındaki tartışma seferde 3,5 saatlik gecikmeye neden oldu Giresun gündem haberi: Amasya'daki otobüs kazasında ölen bekçinin cenazesi Giresun'da defnedildi Giresun gündem haberi: Amasya'daki otobüs kazasında ölen bekçinin cenazesi Giresun'da defnedildi

İstanbul, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA-ŞAMANDIRA HALATINA TAKILAN CARETTA CARETTA, DALGIÇLAR TARAFINDAN KURTARILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
14:11 TFF binasına saldıran şahıslar hakkında hazırlanan fezlekede 285 yıla kadar hapis cezası talep edildi
14:03 Merkez Bankası politika faizini 1,5 puan indirdi: Yüzde 12'den 10,5'e düştü
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
13:03 Türk Tabipleri Birliği'nin "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasına MSB'den yanıt: Bu tür mühimmat, TSK envanterinde bulunmamaktadır
12:41 Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu
12:31 AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu: Meral Akşener ile iki kez görüştüm ve ikna oldum
12:22 AK Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası ilk yorum: Açıklaması siyasi değil kişiseldir
12:05 Çelebi'nin AK Parti'ye katılımı ve Fakıbaba'nın vekillikten ayrılığı sonrası TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum belli oldu
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 14:52:51. #1.11#
SON DAKİKA: ANTALYA-ŞAMANDIRA HALATINA TAKILAN CARETTA CARETTA, DALGIÇLAR TARAFINDAN KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement