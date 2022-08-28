Afganistan'da Elma Hasadı Mevsimi - Son Dakika
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Afganistan'da Elma Hasadı Mevsimi

28.08.2022 13:31
Afganistan'da Elma Hasadı Mevsimi

SAMANGAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın iç kesimlerinde yer alan Samangan vilayetinde elma yetiştiricileri bugünlerde elma hasadıyla meşgul.Afganistan'ın Samangan vilayetinde hasat ettikleri elmaları kasalara yerleştirmiş Afgan çiftçiler görülüyor, 25 Ağustos 2022.

SAMANGAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın iç kesimlerinde yer alan Samangan vilayetinde elma yetiştiricileri bugünlerde elma hasadıyla meşgul.

Afganistan'da Elma Hasadı Mevsimi

Afganistan'ın Samangan vilayetinde hasat ettikleri elmaları kasalara yerleştirmiş Afgan çiftçiler görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğra f: Khibar Momand/Xinhua)

Afganistan'da Elma Hasadı Mevsimi

Afganistan'ın Samangan vilayetinde elmaları kasaya yerleştiren bir Afgan çiftçi görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/X inhua)

Afganistan'da Elma Hasadı Mevsimi

Afganistan'ın Samangan vilayetinde elmaları kasalara yerleştiren Afgan çiftçiler görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/ Xinhua)

Afganistan'da Elma Hasadı Mevsimi

Afganistan'ın Samangan vilayetinde hasat edilmiş elmalar görülüyor, 25 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da Elma Hasadı Mevsimi - Son Dakika

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