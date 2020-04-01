Samanı biten çiftçinin yardımına jandarma koştu - Son Dakika

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Samanı biten çiftçinin yardımına jandarma koştu
6 saat önce
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, koronavirüs tedbiri için karantina uygulanan köyde hayvanlarının samanı biten çiftçi Emrah Basmakcı'nın ihtiyacı, jandarma tarafından karşılandı.
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, koronavirüs tedbiri için karantina uygulanan köyde hayvanlarının samanı biten çiftçi Emrah Basmakcı'nın ihtiyacı, jandarma tarafından karşılandı.
Koyulhisar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen Dilekli köyünde yaşayan çiftçi Emrah Basmakcı, 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayıp, hayvanlarının samanının bittiğini söyledi. Basmakcı'nın telefonu üzerine, Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın talimatıyla satın alınan samanlar, traktörle köye götürüldü. Traktörü de İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli asker kullandı. Köye jandarma tarafından götürülen samanlar, ücretini ödeyen çiftçi Emrah Basmakcı'ya teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:41 Kaynak: DHA
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