Samanlar arasında 23 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki bir evde saman yığınları arasındaki çuvalda 23 kilo esrar ile bahçede ekili 68 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, aldığı ihbar üzerine Doğanbey Mahallesi'nde Hasan B.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu Necip A.'nın saman yığınları arasında çuval içinde sakladığı 23 kilo kubar esrar ile evin bahçesine ektiği 68 kök Hint keneviri ele geçirildi. Necip A., gözaltına alınırken, Hasan B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: DHA
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