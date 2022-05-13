Samanlar tutuştu, mahallede panik yaşandı - Son Dakika
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Samanlar tutuştu, mahallede panik yaşandı

13.05.2022 13:51
Samanlar tutuştu, mahallede panik yaşandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde samanların tutuşması sonucu çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde samanların tutuşması sonucu çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, binanın bitişiğindeki samanlar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bugün sabah saatlerinde yaşandı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ilk olarak mahalle sakinleri tarafından müdahale edilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina bitişiğindeki samanların yanması ve çıkan yoğun duman çevreyi sararken vatandaşlar panik yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, binanın bitişiğindeki samanlar kullanılamaz hale geldi.

Olayda herhangi bir can kaybının olmaması ve hayvanların zarar görmemiş olması teselli oldu. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan soğutma işlemi ile yanan samanlar kaldırıldı. - BURDUR

YORUMLAR
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Bağcılar'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Bağcılar'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Kafenin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü Kafenin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Gölhisar, İtfaiye, Burdur, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samanlar tutuştu, mahallede panik yaşandı - Son Dakika


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