Samanlı'dan Askıda ekmek eleştirilerine tepki - Son Dakika

Samanlı'dan Askıda ekmek eleştirilerine tepki

20.10.2020 17:48
Samanlı'dan Askıda ekmek eleştirilerine tepki, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'askıda ekmek' projesini kötü ekonomi üzerinden eleştirenlere tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'askıda ekmek' projesini kötü Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinden eleştirenlere tepki gösterdi.

Başkan Samanlı, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından başlatılan 'askıda ekmek' projesine MHP Malatya il teşkilatı olarak 13 ilçemiz ve teşkilatımız devam ediyor. 2012 ve 2018 yıllarında ekmek zamlarından sonra askıda ekmek projesi başlatılmıştı. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından teşkilatlarımıza vermiş olduğu talimat doğrultusunda il ve ilçelerimizde askı da ekmek projesini devam ettirmiştir. Askı ekmek projesi devam ettik diyoruz aslında yüz yıllık bir gelenektir" şeklinde konuştu.

Samanlı, "Bizim paylaşma ve örf adetlerimize uygun bir gelenektir. Ama maalesef bu gün günümüze geldiğimiz zaman, muhalefetin buna da karşı çıktığını eleştirdiği ve bunu komedi haline getirip ve alay konusu haline getirdiğini görmekteyiz üzüntü içinde. Aslında muhalefet ne yapmaya çalışıyor burada birlik ve beraberlik içinde olması gereken toplumu ayrıştırmaya çalışıyor. Bunu da ekonomik krize bağlıyorlar. Gelişmekte olan ülkelerde her zaman sıkıntılar olmuştur. Bu gün ABD de 30 milyondan fazla insan sokaklarda yaşamaktadır. İngiltere'de 20 milyondan üzerinde insan yoksulluk sınırın altındadır. Biz de gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ama yoksul ve fakirleri unutmamalıyız. Arkamıza dönüp baktığımız zaman onlarla beraber birlik ve dayanışma içinde olmamız gerekmektedir. Ülkede sanki kriz var. Ülke battı ve ülke bitiyor, bak ekmeğe kadar düştüler diyorlar. Ekmeği alay konusu eder hale geldiler. Buradan bu eleştiriyi yapanları kınıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı olarak 13 ilçemizde teşkilatlarımız olarak askı da ekmek projesini yürütüyoruz ve devam edeceğiz. Her zamanda destek olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a tebrik

İl Başkanı Samanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan seçimde tekrar Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar'ı tebrik ederek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda pazar günü yüzde 51,74 oy alarak Kuzey Kıbrıs'ın 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a hayırlı olsun diyoruz. Bir önceki dönemde Cumhurbaşkanın açıklamalarını üzüntü içinde seyretmiştik. Topraklarımız vermemiz gerekir Rumlarla anlaşmamız gerekir diyen bir cumhurbaşkanında kurutulup vatan sever millet sever Türkiye Cumhuriyetiyle uyum içinde çalışan bir Cumhurbaşkanı seçilmesi bizlerde sevinç meydana getirmiştir. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini oy verene vatandaşlarımız pişman olamayacaklar. Tebrik ediyoruz. Seçilen Cumhurbaşkanımıza hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"SİHA'larımızın başarısı ortada"

Azerbaycan'ın Ermenistan'dan kaybettiği toprakları geri aldığı çatışmalarla ilgili de değerlendirme yapan Samanlı, "Azerbaycan Ermenistan savaşında, bir taraftan sevinç içinde Azerbaycan geri aldıkları toprakları seyrederken, bir taraftan Ermenistan'ın savaş suçu işlemesiyle birlikte üzüntü içinde seyrediyoruz. Dünyanın buna sessiz kalması ayrıca üzücü bir durumdur. Diğer tarafından siviller ölürken, 3 maymunu oynanan Dünya Devletleri bir tarafta ise haklı olan savaşında ilerleme kaydeden Azerbaycan'ı durdurmaya çalışması bizleri üzüyor. 1990 yıllarda Ermenistan'ın yaptığı katliamları soykırımları unutmamak lazım. Çocuk yaşlı demeden öldürdüler. O zaman 'ki Azerbaycan'la şimdi Azerbaycan arasında dağlar kadar fark var. Güçlendiler, ekonomisi gelişti. Ayrıca, yerli silahlarla yaptığı mücadelede büyük bir başarı elde etmektedir. Ermenistan Dünyaya çağrıda bulunuyor Azerbaycan'ın silahlar kullanmasını engelleyen diyor. Burada SİHA'larının başarısı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Biz her zaman Can Azerbaycan'ın yanındayız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Samanlı'dan Askıda ekmek eleştirilerine tepki
Samanlı'dan Askıda ekmek eleştirilerine tepki

Devlet Bahçeli, Azerbaycan, Malatya, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samanlı'dan Askıda ekmek eleştirilerine tepki - Son Dakika


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