Samanlı, esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika

Samanlı, esnafın sorunlarını dinledi

10.10.2020 14:32
Samanlı, esnafın sorunlarını dinledi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) esnaflarla kahvaltıda buluştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) esnaflarla kahvaltıda buluştu. Programda esnaflar, pandemi nedeniyle kira indirimi yapılıp, terminal giriş ücretinin kaldırılmasını veya indirim yapılmasını talep ettiler.

Programda esnaflar adına konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu 11. Bölge Başkanı Fatih Bay, "MHP Malatya İl Başkanımız Mesut Samanlı, otobüs terminali esnaflarla bir araya geldiğive sorunlarımızı dinlediği için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"Esnaflarımızın sorunlarını dinliyoruz"

MHP Başkanı Samanlı da yaptığı konuşmada, "Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde esnaflarımızı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz" diyerek, korona virüs pandemisine temas etti. Samanlı, "Çin'in wuhan kentinde pazar yerinde başlayan ve tüm Dünyayı saran, korona virüsten etkilenmeyen kimse kalmadı. Ülkemiz de bununla ilgili olarak ciddi bir mücadele içinde. Bir diğer taraftan da etkilenen esnaflarımız var. Esnaflarımızı zaman buldukça ziyaret ediyoruz, sorunlarını dinliyoruz. Kendilerine en azından manevi destek olmak adına birlikte oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Esnaflarımız her zaman biz siyasilerin yanında olmuştur şimdi sıra biz siyasilerde"

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, pandemiden en fazla etkilenenler arasında yolcu otobüsü esnafı olduğuna dikkat çekerek, "Esnaflarımız da mağduriyet yaşadılar. Gerek şehir giriş ve çıkışlarının kapatılması, üniversitelerinin kapalı olması nedeniyle yolcu olmayınca terminal esnafı sıkıntı yaşıyor. Ciddi sıkıntılar yaşadılar. Bu otobüsler ciddi maliyetlerle alınıyor. Kredilerle alınıyor. Kredilerin ödemesinin devam etmesi, işlerinin olmaması aksaklık meydana getirdi. Bizler krediler bazında bir şeyler yapamasak bile en azından belediye olarak esnaflarımızın beklentisi var. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başkanımıza ricada bulunuyoruz. Bu arkadaşlarımıza belediyemiz ne yapabilirse artık. Gerek kira desteği, gerekse giriş ve çıkışlardaki ücretlerde indirim yapmalarını bekliyoruz. Esnaflarımıza destek olmalarını bekliyoruz. Bu esnaflarımız her zaman biz siyasetçilerin yanında olmuştur. Parti gözetmeksizin mitinglerde konserlerde ve konvoylarda kendi araçlarıyla gelip destek veriyorlar. Hiçbir ücret almadılar. Karşılık beklemediler. Ülkenin menfaat için gerekli destekleri verdiler. Şimdi sıra biz siyasetçilerde. Her siyasetçimiz ne yaparsa bu kardeşlerimize destek olmak zorunda. Bizde Milliyetçi Hareket Partisi olarak bugüne kadar hep yanlarında olduk. Bundan sonra da hep yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyon içinde arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Malatya Büyükşehir Belediyesinden MAŞTi esnafları olarak kira desteği bekliyoruz"

Bir otobüs firması işletme müdürü Hasan Bozdemir ise, "Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde esnaflar olarak sıkıntılarımız çok büyük. Belediyemizden bazı taleplerimiz var. Belediye Başkanımız MAŞTİ esnafları ziyaret etti. Bizde sorun ve sıkıntılarımız söyledik. MHP Malatya İl Başkanımız Mesut Samanlı başkanımıza da burada sorun ve sıkıntılarımızı ilettik. Araçlarımız yüzde elli kapasite ile çalışması gerekirken, her aracımıza 7-8 yolcu zor buluyoruz. Esnaf olarak Malatya Büyükşehir Belediyesinden taleplerimiz var. Kira konusunda bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Terminal çıkıştaki ödediğimiz araç başı 52 TL den feragat etmelerini istiyoruz. Esnaflar zor durumda. Bize yardımcı olurlarsa, bizde de esnaf olarak teşekkürlerimiz iletiriz" dedi. - MALATYA

Samanlı, esnafın sorunlarını dinledi
Samanlı, esnafın sorunlarını dinledi
Samanlı, esnafın sorunlarını dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi, Şehirler Arası Otobüs, Malatya, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samanlı, esnafın sorunlarını dinledi - Son Dakika


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