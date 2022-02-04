Üye Girişi
ÇİFTÇİ, KIŞ BİTENE KADAR TİLKİYE BAKACAK - Son Dakika

ÇİFTÇİ, KIŞ BİTENE KADAR TİLKİYE BAKACAK

04.02.2022 13:19

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesine bağlı Başgöze köyünde İsmail Kılıç, zorlu kış şartları sebebiyle samanlığa sığınan tilkiye kış bitene kadar bakacağını söyledi.

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesine bağlı Başgöze köyünde İsmail Kılıç, zorlu kış şartları sebebiyle samanlığa sığınan tilkiye kış bitene kadar bakacağını söyledi.

Kış mevsiminin ağır geçtiği Tercan ilçesine bağlı Başgöze köyünde yaşayan İsmail Kılıç, samanlığa sığınan bir tilki buldu. Dışarı atmadığı tilkiye karnını doyurması için yiyecek veren Kılıç, kısa sürede onunla dostluk kurdu. Soğuk havaya rağmen saman çuvallarının arasında kendine yer bulan tilki, burada yaşama alıştı. Her gün tilkiye yiyecek verirken onunla sohbet eden İsmail Kılıç, havalar ısınına kadar samanlıkta misafir edeceğini söyledi.

Bu arada köye gezmeye gelen Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'e tilkiyle olan dostluğunu anlatan İsmail Kılıç, "Havalar soğuduğunda geldiğimde samanlıkta yatıyordu, çok acıkmıştı. Ben bu tilkiyi besleyerek kendime alıştırdım. Artık her gün yemeğini vermek zorundayım. Yaza kadar ben ona bakacağım umarım o da benim hindi ve kazlarıma dokunmayacak" dedi.

ÇİFTÇİ, KIŞ BİTENE KADAR TİLKİYE BAKACAK
ÇİFTÇİ, KIŞ BİTENE KADAR TİLKİYE BAKACAK
ÇİFTÇİ, KIŞ BİTENE KADAR TİLKİYE BAKACAK
ÇİFTÇİ, KIŞ BİTENE KADAR TİLKİYE BAKACAK
ÇİFTÇİ, KIŞ BİTENE KADAR TİLKİYE BAKACAK
ÇİFTÇİ, KIŞ BİTENE KADAR TİLKİYE BAKACAK
ÇİFTÇİ, KIŞ BİTENE KADAR TİLKİYE BAKACAK
ÇİFTÇİ, KIŞ BİTENE KADAR TİLKİYE BAKACAK

YORUMLAR
500

İsmail Kılıç, Tercan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇİFTÇİ, KIŞ BİTENE KADAR TİLKİYE BAKACAK - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna dönüşü Batı'ya sert uyarı: Çözüm bir yana çomak sokuyorlar
13:24 Hayalleri yarım kaldı! Kafe açmaktan vazgeçen Şeyma Subaşı'nın yeni işi belli oldu
13:22 Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar tutuklandı! İlk ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük
13:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Hain" deyip sonra özür dileyen çocukla ilgili ilk kez konuştu: Ağlayınca yanımıza çağırdık
13:18 Annesini üvey babasından korumaya çalışıyordu! TikTok fenomeni Luca Pisciotto bıçaklanarak öldürüldü
13:15 Katil, Şebnem Şirin'i uykusunda öldürmüş! Genç kadının annesinden yürek yakan detaylar
13:05 Merkez Bankası düşürdü, bankalar çıkardı! Kredi faiz oranları yüzde 33'leri buluyor
12:58 Gölbaşı Belediye başkanı "çalışanımızı ezdirtmeyeceğiz" dedi, en düşük ücret 5.055 TL yaptı!
12:57 Otomobil kredilerine yeni düzenleme geliyor!
12:40 TÜİK rakamlarına göre nüfusu en az ve en çok olan 5 il
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 13:33:48. #1.12#
SON DAKİKA: ÇİFTÇİ, KIŞ BİTENE KADAR TİLKİYE BAKACAK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement