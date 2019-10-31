Samanlık yangını eve sıçramadan söndürüldü

Konya'da bir samanlıkta çıkan yangın, yanıındaki eve sıçramadan söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi, Köstengil Mahallesi'nde Bayram Tay'a ait müstakil evin bitişiğinde bulunan samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi ve komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gele itfaiye ekipleri samanlıktaki yangını, eve sıçramadan söndürdü.

Samanlık ve içerisinde bulanan saman kullanılamaz hale geldi.