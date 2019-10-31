Son Dakika Haberleri: Samanlık yangını eve sıçramadan söndürüldü
Son Dakika Güncel Samanlık yangını eve sıçramadan söndürüldü

Samanlık yangını eve sıçramadan söndürüldü

6 saat önce

Konya'da bir samanlıkta çıkan yangın, yanıındaki eve sıçramadan söndürüldüEdinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi, Köstengil Mahallesi'nde Bayram Tay'a ait müstakil evin bitişiğinde bulunan samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Samanlık yangını eve sıçramadan söndürüldü, System.String[]

Konya'da bir samanlıkta çıkan yangın, yanıındaki eve sıçramadan söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi, Köstengil Mahallesi'nde Bayram Tay'a ait müstakil evin bitişiğinde bulunan samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi ve komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gele itfaiye ekipleri samanlıktaki yangını, eve sıçramadan söndürdü.

Samanlık ve içerisinde bulanan saman kullanılamaz hale geldi.

Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'nın 500 yıllık tarihi Shuri Kalesi kül oldu
Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu Tartıştığı karısının ve kendisinin boğazını jiletle kesti Eşiyle tartışan kadın evini ateşe verdi, yaralı olarak kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 04:02:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samanlık yangını eve sıçramadan söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]