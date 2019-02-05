Son Dakika Haberleri: Samanlık Yangını Korkuttu

Samanlık Yangını Korkuttu

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde Tamir Kurnaz ve Nurettin Er'e ait samanlık bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Samanlık Yangını Korkuttu, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde Tamir Kurnaz ve Nurettin Er'e ait samanlık bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Yığılca ilçesi Gaziler köyünde Tahir Kurnaz ve Nurettin Er'e ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Yığılca Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında samanlıktan geriye hurda yığını kalırken yangında şans eseri yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

Düzce, Yığılca, 3. Sayfa
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