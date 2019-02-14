Son Dakika Haberleri: Samanlık Yangınında 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Samanlık Yangınında 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

1 saat önce

Sivas'ın merkeze bağlı Söğütçük köyünde samanlık ve ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Samanlık Yangınında 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Sivas'ın merkeze bağlı Söğütçük köyünde samanlık ve ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın dün akşam saatlerinde merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan Söğütçük köyünde İbrahim Yıldırım'a ait samanlıkta çıktı. Samanlıktan alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın samanlığın yanında bulunan ahıra da sıçradı. Olay yerine ulaşan Sivas Belediyesi'ne itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın sonrası samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


La Case De Papel Oyuncusu Pedro Alonso'ya Türkiye'de Alevli Yemek Sunumu Yapıldı İntihar Etmek İçin Gittiği Yerden Not Paylaştı

Avrupa'ya Mülteci Alınacağı Yalanı Binlerce Suriyeliyi Derneğin Kapısına Yığdı Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:04:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samanlık Yangınında 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]