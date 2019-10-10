Samanlıklarda FETÖ'ye ait kitap ve dokümanlar bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir köyde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait yasaklanmış kitaplar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Bozbelen köyünde yaşayan İ.G. ve M.Z'ye ait evlerde FETÖ'nün dokümanları olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Şüphelilere ait evlere operasyon düzenleyen ekipler, ev ve yerleşkelerinde yapılan aramalarda samanlıklarda gizlenmiş bir dizüstü bilgisayar, örgütün yayın evlerinde basılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı kitapların da olduğu yasaklı çok sayıda kitap ile örgütsel dokümanlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Şüphelilerin, dokümanların, FETÖ/PYD üyeliği suçundan cezaevinde hükümlü olan akrabaları R.Z'ye ait olduğunu iddia ettikleri belirtildi.