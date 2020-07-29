Samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi kül etti - Son Dakika

Samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi kül etti

Samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi kül etti Düzce'de çıkan yangında biri 3 katlı 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı Yangın 4 saatte kontrol altına alındıDÜZCE – Düzce'nin Çilimli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın 3 katlı binayı, tek katlı evi, 2 kuruluğu ve 1 ahırı küle çevirdi.

Samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi kül etti

Düzce'de çıkan yangında biri 3 katlı 2 ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı

Yangın 4 saatte kontrol altına alındı

DÜZCE – Düzce'nin Çilimli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın 3 katlı binayı, tek katlı evi, 2 kuruluğu ve 1 ahırı küle çevirdi. İtfaiye ekipleri yangını 4 saatte kontrol altına aldı.

Yangın, Düzce'nin Çilimli ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Halis Tok'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı samanlıktan sıçrayan kıvılcımlar, samanlığın yanındaki yapılara da sıçradı. 3 katlı bina, 2 kurulu, tek katlı ev ve 1 ahır alevlere teslim oldu. Bölgeye gelen Düzce, Çilimli, Cumayeri ve Gölyaka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 4 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında bazı alanlara ulaşabilmek için vatandaşlarda yangına müdahil oldu. Camlar ve kiremitler kırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi kül etti

Çilimli, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 07:05

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samanlıkta başlayan yangın 3 katlı evi kül etti - Son Dakika
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