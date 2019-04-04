Son Dakika Haberleri: Samanlıkta Başlayan Yangın Eve Sıçradı

Samanlıkta Başlayan Yangın Eve Sıçradı

1 saat önce

Isparta'nın Gönen ilçesinde samanlıkta başlayan yangın bitişikteki eve sıçrayarak büyüyünce korku dolu anlar yaşandı.

Samanlıkta Başlayan Yangın Eve Sıçradı, System.String[]
Isparta'nın Gönen ilçesinde samanlıkta başlayan yangın bitişikteki eve sıçrayarak büyüyünce korku dolu anlar yaşandı. Kısa sürede büyüyen yangına, Gönen ve çevre ilçeler ile Isparta merkezden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın bugün saat 18.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Avcı'ya ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede bitişikteki eve sıçrayarak büyüdü. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Gönen Belediyesi İtfaiye ekipleri ve çevre ilçeler ile Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yanan bölgede bulunan samanların söndürülmesi zaman zaman zor anlar yaşattı.

Yangın söndürme çalışmalarının halen daha devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:49 Kaynak: İHA

İtfaiye, Gönen, Isparta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç İddia: "Sen Oy Vermedin" Deyip Engelli Adamı Dövdüler Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 21:10:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samanlıkta Başlayan Yangın Eve Sıçradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]