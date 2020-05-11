Samanlıkta bulunan yavru sansarlara koruma - Son Dakika

KAYSERİ'de, müstakil evin samanlığında bulunan 2 yavru sansar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan İlhan Alkan, müstakil evin samanlık bölümünde, hayvan sesleri duyması üzerine arama yaptı. Alkan, arama sonucu 2 yavru sansar buldu. Yavruları bir süre şırıngaya koyduğu sütle besleyen Alkan, ardından belediye ekiplerini arayarak, durumu bildirdi. Belediye ekiplerince alınan yavru sansarlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Korumaya alınan ve beslenen yavru sansarların büyüdükten sonra doğal ortama bırakılacağı belirtildi.