Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı - Son Dakika

Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı

17.12.2020 09:33
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı, System.String[]

BURSA'da, çiftliğin samanlık kısmında çıkıp ahıra sıçrayan yangında 15 büyükbaş hayvan telef oldu, 50 büyükbaş ise kurtarıldı.

BURSA'da, çiftliğin samanlık kısmında çıkıp ahıra sıçrayan yangında 15 büyükbaş hayvan telef oldu, 50 büyükbaş ise kurtarıldı. Hayvanları ölen çiflik sahibi Mustafa Turan, gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi eski mezarlık yolunda meydana geldi. Mustafa Turan'a ait çiftliğin samanlık kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ahıra sıçradı. Turan'ın ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Samanlıkta başlayan yangında 2 bin balya saman küle döndü. Yangının ahıra sıçramasıyla 15 büyükbaş hayvan telef oldu, 50 büyükbaş hayvan ise kurtarıldı. Hayvanlarının telef olduğunu gören çiftlik sahibi Turan, bir süre gözyaşı göktü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı
Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı

Mustafa Turan, İtfaiye, Kayapa, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

BioNTech aşısının elitlere yapılacağı iddialarına Bakan Koca'dan cevap: Aşıyı vatandaşın riskine göre yapacağız, sınıfına göre değil Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı Emekleri kül oldu! 15 büyükbaşı telef olan çiftlik sahibi gözyaşlarına boğuldu Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu
Bursaspor'un altyapıdan gelen genç yetenekleri Türk futbolunda çığır açmaya hazırlanıyor Bursaspor'un altyapıdan gelen genç yetenekleri Türk futbolunda çığır açmaya hazırlanıyor         
09:43
Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu         
09:14
Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi         
08:59
İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den tartışma yaratan çağrı: Özdil ve Akman öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den tartışma yaratan çağrı: Özdil ve Akman öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın         
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor         
07:53
Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor         
07:41
Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır         
07:24
Korona erkekleri daha çok öldürüyor! Sebebi hem biyolojik hem çevresel Korona erkekleri daha çok öldürüyor! Sebebi hem biyolojik hem çevresel         
04:57
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Nihal Candan'dan Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim         
22:26
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı         
20:43
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 09:55:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei