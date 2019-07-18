Son Dakika Haberleri: Samanlıkta çıkan yangın ahırlara sıçradı; 5 büyükbaş hayvan telef oldu
Son Dakika Güncel Haber

Samanlıkta çıkan yangın ahırlara sıçradı; 5 büyükbaş hayvan telef oldu

4 saat önce

BURSA'da samanlıkta çıkıp, alevlerin yandaki 3 ahıra sıçradığı yangında, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Samanlıkta çıkan yangın ahırlara sıçradı; 5 büyükbaş hayvan telef oldu, System.String[]
BURSA'da samanlıkta çıkıp, alevlerin yandaki 3 ahıra sıçradığı yangında, 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi 1. Sokak'ta, Mehmet G.'ye ait samanlıkta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, yandaki 3 ahıra sıçradı. Paniğe neden olan yangın sırasında mahalle sakinleri, içeride mahsur kalan hayvanları kurtarabilmek için seferber oldu. Mahalleli 10 büyükbaş hayvanı kurtarırken, 5'i ise içeride mahsur kaldı.
Mahalllerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, alevlere 13 itfaiye aracı ve 65 itfaiye eriyle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ahırlarda inceleme yapan ekipler, 5 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirledi.
Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu Japonya'daki animasyon stüdyosunda çıkan yangında 23 kişi öldü 3 yaşındaki çocuğunu eve kilitleyip çarşıya giden vicdansız anne, "Elbise almaya gittik" dedi Gümrüklerde el konulan 40 bin araca af çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:59:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samanlıkta çıkan yangın ahırlara sıçradı; 5 büyükbaş hayvan telef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]