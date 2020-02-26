Samanlıkta çıkan yangın evin çatısına ulaştı, korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samanlıkta çıkan yangın evin çatısına ulaştı, korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika

Samanlıkta çıkan yangın evin çatısına ulaştı, korku dolu anlar yaşandı

16 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde samanlıkta çıkan yangın ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Samanlıkta çıkan yangın evin çatısına ulaştı, korku dolu anlar yaşandı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde samanlıkta çıkan yangın ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre, Ahatlı köyü Ellezi Mahallesi'nde Mükerrem D.'ye ait samanlıkta yangın çıktı. Alevler kısa sürede samanlığı sararken evin çatısına da ulaştı. Samanlıktan sonra evin çatısının da tutuşması ile ev sakinleri tarafından Çaycuma itfaiyesi aranarak yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın, samanlık ve çatı haricinde başka bir yere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangında samanlık ve evin çatısı yanarak kullanılmaz hale geldiği belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da oto tamircide patlama: O anlar kamerada
Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:13:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samanlıkta çıkan yangın evin çatısına ulaştı, korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]