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Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen saman yangını korkuttu.

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen saman yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yenikent Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Haci Narman'a ait ahırda bulunan saman bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:13 Kaynak: İHA
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