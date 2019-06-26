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Samanlıkta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

1 saat önce

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Samanlıkta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü, System.String[]
Kayseri'nin Develi İlçesi'nde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Öksüt Mahallesi'nde bulunan bir samanlıktan henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, kısa süre içerisinde yangını söndürerek, başka yerlere sirayet etmesini engelledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:11 Kaynak: İHA
Develi İlçesi, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa
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