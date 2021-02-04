Samanlıkta çukura düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Samanlıkta çukura düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı

04.02.2021 00:12

Samanlıkta çukura düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı Bartın'da samanlığa giren ve samanlık zeminindeki tahtaların çökmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik çukura düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı.

Samanlıkta çukura düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı

BARTIN - Bartın'da samanlığa giren ve samanlık zeminindeki tahtaların çökmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik çukura düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Karakışla köyünde samanlığa giren inek buradaki zemin tahtalarının çökmesi sonucu 10 metrelik çukura düştü. Köylülerin uzun süre aradıkları inek samanlıktaki çukurda bulundu. Bir süre ineği kurtarmak ve düştüğü çukurdan çıkarmak için uğraş veren köylüler başarılı olamayınca AFAD ekiplerinden yardım istediler.

Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesinin ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler tarafından hayvan taşıma kemerlerine sarılan inek düştüğü çukurdan vinç yardımı ile çekilerek kurtarıldı.

İneğinin samanlığa girdiğini ve tahtaların çökmesi sonucu samanlık altındaki çukura düştüğünü kaydeden Lütfi Acar, "Rüzgarda samanlığın kapısı açılmış. 3 inek samanlığa girmiş. Bir tanesi o sırada düşmüş. Çok uğraştık ama çıkaramadık. Çıkaramayınca da AFAD ekiplerine haber verdik." dedi.

Samanlıkta çukura düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı
Samanlıkta çukura düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı
Samanlıkta çukura düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı
Samanlıkta çukura düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı

Bartın, Ulus, İnek, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samanlıkta çukura düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika


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