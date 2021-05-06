Son dakika haberi... Samanlıkta gömülü kalaşnikof silah ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika

Samanlıkta gömülü kalaşnikof silah ele geçirildi; 1 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, jandarma ekiplerince bir evin samanlığında yapılan aramada toprağa gömülü kalaşnikof silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine E.Y.'yi (30) takibe aldı. Bir ay süren takip sonunda ekipler, E.Y.'nin Çakallıhasanağa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evin bahçesindeki samanlıkta arama yapan ekipler, toprağa gömülü kalaşnikof silah, 2 şarjör ve 60 mermi ele geçirdi. E.Y., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.