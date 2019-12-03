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Samanlıkta sahte alkol üretimine operasyon

6 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ve sahte alkol üretimine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Fethiye Üzümlü Mahallesinde samanlıkta sahte alkol üreten bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Samanlıkta sahte alkol üretimine operasyon, System.String[]

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ve sahte alkol üretimine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Fethiye Üzümlü Mahallesinde samanlıkta sahte alkol üreten bir şüpheliyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesinde bir evin samanlık tabir edilen bölümde sahte alkol ürettiği bilgisinin ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonrası belirlenen adrese İstihbarat Şube ekipleri ve Fethiye Jandarma ekipleri ile birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda 300 litre sahte alkol ile birlikte sahte alkol doldurmak için çok sayıda cam şişe ele geçirdi.


Jandarma ekipleri tarafından 300 litre sahte alkol ile birlikte cam şişelere el konulurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara esvk edilmesi bekleniyor. - MUĞLA

Jandarma, Fethiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:14 Kaynak: İHA
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