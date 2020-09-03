Samanlıkta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Samanlıkta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Saman balyaları arasında esrar ele geçirildi

ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından samanlıkta yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 874 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze bağlı Çemberlitaş Köyünde ikamet eden M.C., isimli kişinin samanlığına uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri samanlığı didik didik aradı. Yapılan aramalar kapsamında saman balyaları arasına gizlenmiş 6 kilo 874 gram uyuşturucu maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeğiyle 8 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere polis ekiplerince el konulurken konuyla ilgili olarak M.C., K.A., ve C.Ş., isimli 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.