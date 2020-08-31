Samanlıktaki yaklaşık 140 ton ot yandı - Son Dakika

Erzincan'da samanlıkta bulunan yaklaşık 140 ton ot yandı.

Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Yeşilçay köyünde bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına 5 araç ve 9 itfaiye personeliyle müdahale etti.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 9 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara ve ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olayda samanlıkta bulunan yaklaşık 140 ton ağırlığındaki 6-7 bin yonca balyası yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.