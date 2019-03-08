Son Dakika Haberleri: Samanyolu Galaksisi 1,5 Trilyon Güneş Kütlesi Büyüklükte

Samanyolu Galaksisi 1,5 Trilyon Güneş Kütlesi Büyüklükte

1 saat önce

Samanyolu Galaksisi'nin 1,5 trilyon Güneş kütlesi büyüklüğünde olduğu hesaplandı.

Samanyolu Galaksisi 1,5 Trilyon Güneş Kütlesi Büyüklükte, System.String[]
Samanyolu Galaksisi'nin 1,5 trilyon Güneş kütlesi büyüklüğünde olduğu hesaplandı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, gök bilimcilerin Hubble Uzay Teleskobu ve Avrupa Uzay Ajansının (ESA) "Gaia" adlı yapay uydusundan gelen verileri kullanarak yaptıkları hesaplamalar sonucunda, Güneş Sistemi'nin içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin kütlesinin Güneş'in 1,5 trilyon katı olduğu belirlendi.

Uzay Teleskop Bilim Enstitüsünden (STScI) Roeland van der Marel, Samanyolu'nun kütlesiyle ilgili daha kesin bilgiye sahip olmanın, başka galaksilerle yapılan kıyaslamalar açısından önemli bir kerteriz noktası olacağını belirtti.

Samanyolu'nun büyüklüğü önceki araştırmalarda 500 milyar ila 3 trilyon Güneş kütlesi olarak hesaplanmıştı.

Gök biliminde kütle ölçüm birimi olarak kullanılan "Güneş kütlesi", Dünya'daki yer çekimi koşullarına göre 10'un 30'uncu kuvvetinin 2 katı kilogram ağırlığına denk geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı Bedelli Askerlik İçin Belirlenen 31 Bin TL Ücrete Tepki Yağıyor

Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:53:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samanyolu Galaksisi 1,5 Trilyon Güneş Kütlesi Büyüklükte
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]