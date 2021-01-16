Samanyolu'ndaki Tek Zeki Varlık Biz İnsanlarız" - Son Dakika

Spacemag Türkiye takipçileri, Brian Cox'u iyi tanır. Manchester Üniversitesi'nden Cox, İngiliz fizik dünyasının en medyatik ismidir.

Yaptığı BBC belgeselleriyle adından söz ettiren Brian Cox, o meşhur soruyu yanıtladı: "Uzaylılar var mı?"

Yalnız Cox, bu soruyu yanıtlarken kısmi cevap verdi. Sadece Samanyolu galaksisi için konuştu:

"Bu soruyu içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi için değerlendirebilirim. Bence Samanyolu'nda tek bir zeki varlık var. O da biziz, insanlar."

"Buna göre davranmamız gerekiyor. Peki biz insanlar gerçekten çok mi değerliyiz?"

"KAİNATTA BAŞKA MEDENİYETLER VAR"

"Bir 'anlamımız' olmalı. Bence Samanyolu'nda Dünya'dan başka 'anlamı' olan yok."

"Burada, Dünya'da bir anlam yatıyor. Ne yazık ki bilim insanları buna dikkat etmezler."

"Biz atomlardan oluşan bir konfigürasyonuz."

"Ama yine de şunu söyleyebilirim. Eminim ki kainatın bir yerinde başka medeniyetler var. İki trilyon galaksi olduğunu düşürsek..."