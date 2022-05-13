Samanyolu'nun Ortasındaki Süper Kütleli Kara Delik Görüntülendi - Son Dakika
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Samanyolu'nun Ortasındaki Süper Kütleli Kara Delik Görüntülendi

13.05.2022 20:49
Samanyolu'nun Ortasındaki Süper Kütleli Kara Delik Görüntülendi

Bilim insanları Samanyolu'nun merkezinde yer alan süper kütleli dev kara deliğin görselini ilk defa elde etmeyi başardı.

Bilim insanları Samanyolu'nun merkezinde yer alan süper kütleli dev kara deliğin görselini ilk defa elde etmeyi başardı.

Keşfi duyuran Türk profesör Feryal Özel, kara deliğin Güneş'ten 4 milyon kat daha ağır ve 31 kat da büyük olduğunu belirtti.

Açıklama, aynı ekibinden Samanyolu içindeki bir karadeliği görüntülemesinden 3 yıl sonra meydana geldi.

Galaksilerin çeşitli noktalarında kara delikler olabiliyor. Ancak her galaksinin merkezinde bir tane süper kütleli bir kara delik bulunuyor.

Samanyolu'nun göbeğindekinin ismi de Sagittarius A*. Yay ve Akrep takımyıldızlarının sınırına yakın olduğundan böyle adlandırılmıştı.

"DONUTA BENZİYOR"

Dünya çapında sekiz senkronize radyo teleskopundan oluşan Event Horizon Teleskopu'nu yöneten uluslararası konsorsiyum, Samanyolu'nun göbeğindeki süper kütleli kara deliğin renklendirilmiş görüntüsünü ilk defa paylaştı.

Arizona Üniversitesi Astrofizik Profesörü Özel, dünyaya 27 bin ışık yılı uzaklıktaki kara deliği "galaksinin merkezindeki nazik dev" olarak nitelendirdi.

Harvard Üniversitesi'nden Sara Issaoun da şöyle konuştu: "Yıllarca galaksimizin göbeğinde bir obje olduğunu biliyorduk. Artık bunun bir kara delik olduğundan artık hiç şüphemiz yok."

Issaoun, "Dünya'dan bakınca Ay yüzeyinde duran bir donu gibi görünüyor" diye devam etti.

Fotoğrafta görülen kara deliğin etrafındaki turuncu renk, çıkan gazların neden olduğu bir renk.

Sagittarius A*'nın varlığı ilk olarak 1974 yılında keşfedilmişti.

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Feryal Özel, Samanyolu, Güneş, Türk, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Samanyolu'nun Ortasındaki Süper Kütleli Kara Delik Görüntülendi - Son Dakika


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