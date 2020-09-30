'Samanyolu'nun unutulmaz sesi: Berkant - Son Dakika

'Samanyolu'nun unutulmaz sesi: Berkant

Asıl adı Berkant Akgürgen olan sanatçı, 31 Aralık 1938'de Ankara'da doğdu.

'Samanyolu'nun unutulmaz sesi: Berkant, System.String[]

Asıl adı Berkant Akgürgen olan sanatçı, 31 Aralık 1938'de Ankara'da doğdu.

Berkant, babası Hasan Akgürgen'in Köy Enstitülerindeki görevi nedeniyle ilkokulu Hasanoğlan'da, ortaokulu Bilecik'te okudu.

"Jüpiter Kenteti" adlı müzik topluluğunu kurdu

Ortaöğretim yıllarında edindiği mızıka ile müzik tutkusu başlayan Berkant, müziğe ilgisini piyano çalmaya başlayarak sürdürdü. Daha 14 yaşında Dean Martin, Frank Sinatra ve Nat King Cole ağırlıklı şarkılardan oluşan geniş bir repertuvara sahipti.

Sanatçı, 1956'da yatılı olarak okuduğu Denizli Lisesi'nden mezun oldu.

Sahneye ilk kez 1957'de Üstün Poyrazoğlu Orkestrası ile Bahçelievler Akalın Düğün Salonu'nda çıkan Berkant, aynı yıl kurduğu "Jüpiter Kenteti" adlı müzik topluluğu ile gece kulüplerinde çalıştı.

Berkant, bu süreçte tanınmasının ardından TRT Ankara Radyosu'nda program yaptı, Yurdaer Doğulu ile orkestra kurarak çalışmalarını sürdürdü, Vasfi Uçaroğlu Orkestrasına solist olarak katıldı.

İlk plağı "Cici Pabucum Cici"yi 1966'da yaptı

Vatani görevi için 1960'ta bahriye eri olarak askere giden Berkant, bandoya seçildi ve İstanbul'da tenor saksafon dersleri almaya başladı. Ardından üç yıllık askerliği boyunca tenor saksafon çaldı.

Berkant, 1964'te askerlik bitiminde Ankara'ya döndü ve Yurdaer Doğulu ile yeni bir orkestra kurup çalışmaya başladı.

İstanbul'da Kulüp Fuaye'den teklif alınca İstanbul'a gelen Berkant, 1965'te Vasfi Uçaroğlu Orkestrasının solistliğine geçti ve Kamuran Akkor ile sahneyi paylaştı.

Berkant, 1966'da ilk plağı "Cici Pabucum Cici"yi yaptı. Aynı yıl daha sonraları Sezen Cumhur Önal ile çalışmaya başladı ve "Evvel Zaman İçinde" plağını yaptı.

"Samanyolu" ile büyük üne kavuştu

Ardından "Ah Kızlar", "Bir İçim Su", "Doğum Günün Kutlu Olsun", "Sana Gönül Verdim" adlı şarkıları ile hit olan Berkant, 1967'de "Samanyolu" şarkısını seslendirdi ve büyük üne kavuştu.

Sözleri Teoman Alpay'a, bestesi ise Metin Bükey'e ait olan "Samanyolu" şarkısının 45'lik plağı bir milyonun üzerinde rekor satış yaparak Berkant'a platin plak kazandırdı.

"Samanyolu" Berkant ile özdeşleşti ve Türk müzik tarihinde popülerliğini koruyan bir parça oldu. Ünü yurt dışına çıkan şarkıyı, Hollandalı pop sanatçısı David Alexander Winter, "Oh Lady Mary" adıyla seslendirdi ve şarkı Avrupa'da da gönülleri fethetti.

Samanyolu'nu dünyaya tanıtan sanatçı ise Patricia Carli oldu; şarkının yer aldığı plak 1968'de yüz binin üzerinde sattı ve Türkiye'de platin plak alan ilk plak oldu.

Ünlü sanatçı daha sonra film ve plaklara Türkçe beste çalışmaları yaptı.

1967'de oyunculuğa başladı

"Nisan Yağmuru", "Mevsim Bahardı", "Hayat Sevince Güzel", "Bülbül Yuvası" gibi çalışmalara imza atan Berkant, bu sırada film teklifi aldı ve Gönül Yazar ile "Trafik Belma" filmini yaptı.

Berkant, 1967-1971 yılları arasında Türk sinemasında çok sayıda filmde rol alırken, birçok filmde de şarkıları kullanıldı. Sanatçı Berkant, beste ve şarkı sözü uyarlaması ve yazarlığı çalışmalarını hep sürdürdü.

Son plak çalışması olan "Fani Dünya - Izdırap Çocuğu"nu 1975'de yayınlayan Berkant, 1980'li yıllarda gazinoların azalması ve taverna çalışmalarının çoğalması nedeniyle Avrupa turneleri ve otel gece kulüplerinde programlar yapmaya başladı.

Berkant, yedi filmde baş rol oynadı, 80 adet 45'lik plak, 1 longplay doldurdu. 1993'te hit şarkılarından oluşan bir kaset ve CD'si yayımlandı.

Son yıllarında akciğer kanseri teşhisi ile tedavi gören Berkant, 1 Ekim 2012'de vefat etti. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Rol Aldığı Filmler

"Cilalı İbo Yetimler Meleği" (1971), "Çileli Bülbüller" (1970), "Sevgilim" (1970), "Kaderin Ağları" (1970), "Bir Şarkısın Sen" (1969), "Vuruldum Bir Kıza" (1968), "Leylaklar Altında" (1968), "Trafik Belma" (1967)."

'Samanyolu'nun unutulmaz sesi: Berkant

Samanyolu, İstanbul, Sanatçı, Ankara, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:11

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Samanyolu'nun unutulmaz sesi: Berkant - Son Dakika Magazin

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