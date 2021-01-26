Samanyolu Televizyonu'nun eski yöneticisine 7 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Samanyolu Televizyonu'nun eski genel yayın yönetmeni Osman Çalık yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) kanalı Samanyolu Televizyonu'nda genel yayın yönetmenliği yapan ve örgütün İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında 'mahrem yönetici' olduğu iddia edilen tutuklu sanık Osman Çalık'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Çalık SEGBİS yoluyla bağlandı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Çalık, kalp hastası olduğunu ve eşinin çalışmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çalık'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

(İrem Demir/İHA)