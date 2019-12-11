Samassa: "Fenerbahçe'ye iyi hazırlanıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Samassa: 'Fenerbahçe'ye iyi hazırlanıyoruz' - Son Dakika Spor

Samassa: "Fenerbahçe'ye iyi hazırlanıyoruz"

6 saat önce

DG Sivasspor'un başarılı file bekçisi Mamadou Samassa, ligde bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında, "Büyük bir güçle o maça çıkacağımızı düşünüyorum.

Samassa:

DG Sivasspor'un başarılı file bekçisi Mamadou Samassa, ligde bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında, "Büyük bir güçle o maça çıkacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu bir takım. Zor bir maç olacak. Bu maç için iyi hazırlanacağız" dedi.


Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan DG Sivasspor, bu müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı.


İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı koşu yaptı.


Samassa: "Hafta hafta bakıyoruz"


Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor'un kalecisi başarılı kalecisi Mamadou Samassa, hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakları maçın zor geçeceğini ifade ederek, "Zaten Süper Lig'de kolay bir maç yok. Bütün maçlar zordur. Hafta hafta bakıyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz ve büyük bir güçle o maça çıkacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu bir takım. Zor bir maç olacak. Ama biz her zamanki hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu maç için iyi hazırlanacağız" dedi.


"Liderlik bizi mutlu ediyor"


Sivasspor'un ligdeki liderliği ile ilgili de düşüncesinin sorulması üzerine Samassa, "Şu an lider konumunda olmamız bizi çok mutlu ediyor. Gerçekten bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Dediğim gibi hafta hafta maç maç bakıyoruz. Bittiğinde göreceğiz" cevabını verdi. - SİVAS

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç isyan etti! "Kervan yolda düzülür"
Meclis'te bütçe görüşmelerinde kavga çıktı! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı!

Son Dakika Haberleri
18:55 Mönchengladbach'ın hocası Rose: "Başakşehir, Bayern Münih değil" - Spor
18:54 Balkan Büyükler Boks Şampiyonası Antalya'da başladı - Spor
18:53 Berna Gözbaşı: "Umut ve Şamil yarın antrenmana çıkmazsa karar vermek zorundayız" - Spor
18:43 Hamdi Aydemir: Sesimizi tüm dünyaya duyuracağız - Spor
18:38 Yusuf Can Özkara: İnşallah başarılarımızın devamı gelir - Spor
17:44 Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı! - Spor
17:22 Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı! - Spor
16:19 Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! - Spor
15:45 G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok - Spor
15:31 Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:04:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samassa: "Fenerbahçe'ye iyi hazırlanıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]