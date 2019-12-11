Samassa: "Fenerbahçe'ye iyi hazırlanıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samassa: 'Fenerbahçe'ye iyi hazırlanıyoruz' - Son Dakika

Samassa: "Fenerbahçe'ye iyi hazırlanıyoruz"

6 saat önce

DG Sivasspor'un başarılı file bekçisi Mamadou Samassa, ligde bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında, "Büyük bir güçle o maça çıkacağımızı düşünüyorum.

Samassa:

DG Sivasspor'un başarılı file bekçisi Mamadou Samassa, ligde bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında, "Büyük bir güçle o maça çıkacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu bir takım. Zor bir maç olacak. Bu maç için iyi hazırlanacağız" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan DG Sivasspor, bu müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı.

İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı koşu yaptı.

SAMASSA: "HAFTA HAFTA BAKIYORUZ"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor'un kalecisi başarılı kalecisi Mamadou Samassa, hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakları maçın zor geçeceğini ifade ederek, "Zaten Süper Lig'de kolay bir maç yok. Bütün maçlar zordur. Hafta hafta bakıyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz ve büyük bir güçle o maça çıkacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe iyi oyunculardan kurulu bir takım. Zor bir maç olacak. Ama biz her zamanki hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu maç için iyi hazırlanacağız" dedi.

"LİDERLİK BİZİ MUTLU EDİYOR"

Sivasspor'un ligdeki liderliği ile ilgili de düşüncesinin sorulması üzerine Samassa, "Şu an lider konumunda olmamız bizi çok mutlu ediyor. Gerçekten bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Dediğim gibi hafta hafta maç maç bakıyoruz. Bittiğinde göreceğiz" cevabını verdi.

(İHA)

Fenerbahçe, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
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