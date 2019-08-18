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Samassa ile ilgili doktorundan açıklama geldi

1 saat önce

Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanan Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa'nın sağlık durumu hakkında Medicana Sivas hastanesi doktoru Nöroloji Uzmanı Doçent Doktor Hatice Balaban'dan açıklama geldi.

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Sivasspor- Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanan Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa'nın sağlık durumu hakkında Medicana Sivas hastanesi doktoru Nöroloji Uzmanı Doçent Doktor Hatice Balaban'dan açıklama geldi.

Samassa'nın durumunun iyi olduğunu söyleyen Balaban, kaleciyi yarın taburcu edeceklerini söyledi. Balaban açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Samassa geldiğinde hemen durum değerlendirmesi yaptık. Hayati fonksiyonları açısından gayet normaldi. Kısa bir dönem gözlemledikten sonra gerekli bütün görüntüleme yöntemlerini çektik. Beyin tomografisinde, boyun tomografisinde, göğüs ve karın değerlendirmelerinde hiçbir şey saptanmadı. Şuan da durumu gayet iyi. Bütün vital bulguları iyi ama biz hastamızı 24 saat gözlem altında tutacağız. Bir problem çıkacağını düşünmüyoruz fakat sıkı denetim altında olması onun sağlığı açısından bizim için önemli. Umarım yarın sağlıklı bir şekilde taburcu edeceğiz."

Başkan Otyakmaz'dan Samassa'ya ziyaret

Maç sonrası Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, hastaneye kaldırılan kaleci Mamadou Samassa'yı ziyaret etti. Doktorundan Samassa'nın sağlık durumu hakkında bilgiler alan Otyakmaz, Samasssa'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. - SİVAS
Sivasspor, Beşiktaş, Balaban, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:28 Kaynak: İHA
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