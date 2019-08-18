Son Dakika Haberleri: Samassa'nın durumu iyi
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Samassa'nın durumu iyi

49 dakika önce

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde ilk yarının sonunda Tyler Boyd ile yaşadığı çarpışmanın ardından bilincini kaybeden Mamadou Samassa'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samassa'nın durumu iyi, System.String[]
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde ilk yarının sonunda Tyler Boyd ile yaşadığı çarpışmanın ardından bilincini kaybeden Mamadou Samassa'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çarpışmanın ardından tedavisinin yapılması için saha kenarına gelen Samassa, bir anda bilincini kaybederek yere düşmüştü. Sonrasında ambulans ile hastaneye kaldırılan Samassa, beyin tomografisine girdi. Ağlama krizine girmesi sebebiyle tomografisi yarım kalan Samassa'nın sakinleşmesinin ardından yeniden tomografi çekimi yapıldı. Çekilen tomografi sonucunda oyuncunun bir problemi olmadığı öğrenilirken, Samassa'nın bir gün hastanede müşahade altında kalacağı ve ardından taburcu edileceği belirtildi.


Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:15 Kaynak: DHA
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