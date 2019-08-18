Son Dakika Haberleri: Samassa, taburcu oldu
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Samassa, taburcu oldu

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 45. dakikasında Tyler Boyd ile çarpıştıktan sonra kısa süreli baygınlık geçirip ambulansla Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan kaleci Samassa, taburcu oldu.

Samassa, taburcu oldu, System.String[]
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 45. dakikasında Tyler Boyd ile çarpıştıktan sonra kısa süreli baygınlık geçirip ambulansla Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan kaleci Samassa, taburcu oldu.

Medicana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Hatice Balaban'ın sabah muayenesinin ardından kaleci Samassa, doktoru tarafından taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen başarılı eldiven, birkaç gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara yeniden başlayabilecek. - SİVAS
Sivasspor, Beşiktaş, Balaban, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
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