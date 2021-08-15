Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Fenerbahçe mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda ilk maçını Adana Demirspor'a karşı oynuyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşmaya sürpriz bir kararla hazırlık maçlarında iyi bir performans gösteren Serdar Dursun yerine, Mbwana Samatta'ya şans verdi.

VERİLEN ŞANSLARI DEĞERLENDİREMİYOR

Kendisine verilen sayısız şansı bu zamana kadar kullanamayan Samatta, Adana Demirspor maçına da kötü başladı. Tanzanyalı futbolcu birçok pozisyonda zamanla hatası yaparken, sahada etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çeken Samatta'ya sosyal medyada tepki yağdı.