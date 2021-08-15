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Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor - Son Dakika

Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

15.08.2021 22:10
Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor, System.String[]

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Samatta'ya taraftarlardan tepki yağıyor. Birçok pozisyonda etkisiz kalan Tanzanyalı forvet yakaladığı net fırsatta gol vuruşunu yapmakta gecikince, sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların hedefi haline geldi.

Fenerbahçe mutlak şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda ilk maçını Adana Demirspor'a karşı oynuyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşmaya sürpriz bir kararla hazırlık maçlarında iyi bir performans gösteren Serdar Dursun yerine, Mbwana Samatta'ya şans verdi.

VERİLEN ŞANSLARI DEĞERLENDİREMİYOR

Kendisine verilen sayısız şansı bu zamana kadar kullanamayan Samatta, Adana Demirspor maçına da kötü başladı. Tanzanyalı futbolcu birçok pozisyonda zamanla hatası yaparken, sahada etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çeken Samatta'ya sosyal medyada tepki yağdı.

Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor
Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Adana Demirspor, Mbwana Samatta, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samatta, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurdu! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor - Son Dakika Spor


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