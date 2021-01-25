Samatta form tuttu - Son Dakika

Samatta form tuttu
25.01.2021 21:12
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, 3 maçta attığı 2 golle form tutmaya başladı.
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, 3 maçta attığı 2 golle form tutmaya başladı.
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta, son 3 haftada attığı 2 golle beğeni topladı. Tanzanyalı futbolcu 19. haftada MKE Ankaragücü karşısında 1 gol atmış, Sivasspor karşısında ise 90 dakika sahada olmasına rağmen skora katkı sağlayamamıştı. Ligin 21. haftasında Kayserispor maçının 51. dakikasında ise Thiam'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Samatta meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında oynadığı 5 Süper Lig maçında 2 gol atarken, bu 2 golü son 3 haftada kaydetti.
(İHA)
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