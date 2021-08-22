Samatta için kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa gönderilecek

Fenerbahçe, bugün Antalyaspor karşılaşmasında el mahkum Samatta'ya sarıldı. Geçen sezondan beri formsuz olan Tanzanyalı forvet, şu sıralar taraftarın pek görmek istemediği bir isim. Vitor Pereira, elinde kalan tek forvetle Antalya maçını çözmek zorunda ve bu sebeple özel bir görüşme yaptı.

"TOPLAMALISIN"

Fanatik'in haberine göre Pereira özel görüşmesinde Samatta'ya takım için önemli bir futbolcu olduğunu, kendisini toplaması gerektiğini söyledi. Samatta da, "Üstüme düşeni yapacağım. Takımıma katkı sağlamayı çok istiyorum" dedi. Samatta bu akşam da yokları oynarsa yüksek ihtimalle bileti kesilecek.