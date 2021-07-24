Samatta kendine geldi! Fenerbahçe'nin antrenmanında şahane goller

Kanarya'nın yeni sezon hazırlıkları yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-Lacivertli futbolcular sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. İlk bölümün ardından futbolcular şut çalışmasında birbirleriyle rekabet etti.

AYAĞA KALDIRDI

Zaman zaman kıyasıya rekabetin de yaşandığı idmanın son bölümünde şut çalışması gerçekleştirildi.

Fenerbahçe YouTube Katıl'a özel olarak hazırlanan görüntülerin bir kısmı da sosyal medyada yayınlandı. Geçen sezon bekleneni veremeyen Samatta şutlarıyla göz doldurdu. Valencia ve Sosa'nın golleri de takım arkadaşlarını ayağa kaldırdı.